Fiorella Pierobon era il volto di Canale 5, oggi com’è diventata-FOTO

Fiorella Pierobon era il volto di canale 5, oggi ha 60 anni ed è una bellissima signora

Per 20 anni è stata il volto di canale 5, Fiorella Pierobon. Era una ragazza acqua sapone e molto posata. Amata tanto dai telespettatori. La sua carriera inizia prestissimo, a 17 anni quando Telealtomilanese la scopre e le offre un lavoro. Dopo arriva l’esperienza nel quiz telefonico, Chi è di spalle su Telenord Italia. Nel 1981 si spalancano per lei le porte di Finivest, e finisce ad affiancare Gabriella Golia su Italia 1. L’anno seguente viene promossa a canale 5, al fianco di Mike Bongiorno nei quiz Bis e Superflash. Presto Fiorella diventa il volto ufficiale di canale 5, e per 20 anni è stata lei a presentare i programmi fino al 2003.

Le sue presenze in video sono oltre 40mila, un numero impressionabile. Ormai sono 16 anni che non lavora più in televisione, e recentemente aveva rivelato che lavorava come pittrice e scultrice. Inoltre non vive nemmeno in Italia, ma in Francia dove nel 2007 ha anche aperto la sua galleria d’arte. Le opere che ha realizzato sono oltre 400 e le mostra al pubblico in giro per il mondo, con orgoglio. La Pierobon sembra molto soddisfatta della sua vita attuale.

Una rivelazione choc, Fiorella Pierobon è rimasta coinvolta nell’attentato di Nizza

Recentemente, in un’intervista la Pierobon ha rivelato che il giorno dell’attentato a Nizza il 14 luglio 2016, lei era presente. E si trovava proprio a pochi passi dalla strage che è avvenuta sotto i suoi occhi. Per fortuna si trovava dal lato opposto della strada e pertanto non è rimasta travolta dal camion killer. Era a cena con qualche amico per festeggiare la Festa della Repubblica, come tutti sulla Promenade.

Chi lo avrebbe mai detto che sarebbe stata testimone di una tale tragedia che rimarrà per sempre impressa nella sua mente. Fortunatamente il volto storico di Canale 5 è sopravvissuta a questo attentato terroristico, ma sicuramente lo spavento è stato inspiegabile.

