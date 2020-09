Francesca Brambilla, reggiseno e curve dirompenti in vista: fisico statuario – FOTO

Mykonos diventa bollente in compagnia di Francesca Brambilla, la “Bona Sorte” di Avanti Un Altro. Il sogno per i fan di Instagram diventa realtà

La modella, “Bonas” di Avanti Un Altro, Francesca Buccino non poteva non rientrare nei piani desiderosi dei fan, che la ricordano con piacere non solo per il ruolo che riveste. L’icona femminile per eccellenza della Mediaset ha fatto di nuovo capolino su Instagram, accendendo la curiosità dei followers, quasi un milione sul suo profilo.

Francesca lancia un quesito “scottante” che pone gli appassionati nelle condizioni di esprimere un desiderio che diventerà per loro una “fortuna” di vita. “What would you do for love?”🔮. Non tardano ad arrivare i commenti che di fatto esaltano la sua straordinaria bellezza, un prototipo per i loro sogni.

Sempre più biondissima ricopre la sua enorme esteriorità, mentre siede su cumuli di sabbia bianca nella fantastica Mykonos, in Grecia. Fisico “graziato” dalla divina Afrodite con una foto di profilo da statua scultorea. Seno dirmompente in vista e ventre piatto “accennano” infine, una linea curvilinea e di grandezza allo stato puro del suo fondoschiena.

Non mancano i commenti più “caldi” dei fan che scuotono ogni brio di libidine: Che gnocca che sei fisico strepitoso divina😘😘😘😘😘😘; Ma cosa sei ??? 😍; Un piccolo grande gesto gradito alla persona amata 😊sempre stupenda😍 💖; Passiamo alla prossima domanda 😂 ciao meravigliosa splendida creatura 💋🔥🌹💝”.

Francesca Buccino, una vta da modella influencer “acchiappa” sogni