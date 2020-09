Gomorra, una protagonista mostra le gambe e sono pazzesche – FOTO bollente

Una grande protagonista di Gomorra mostra le gambe pazzesche e manda in delirio i fan: ecco la foto bollente dell’attrice.

Visualizza questo post su Instagram #Sardegna #artigianato #colori #tappetidinule Tappeti di Nule Un post condiviso da cristianadellanna_official (@cristianadellanna_official) in data: 1 Set 2020 alle ore 2:20 PDT

Gambe e piedi in mostra per l’attrice di Gomorra, Cristiana Dell’Anna che stende tutti i suoi followers mettendo in mostra la bellezza della parte inferiore del suo corpo. Attrice di grande talento, Cristina Dell’Anna ha conquistato il pubblico con le sue straordinarie interpretazioni nella soap opera Un posto al sole e nella serie tv Gomorra in cui ha indossato i panni di Patrizia Santoro.

In questi anni, il seguito sui social è aumentato e su Instagram, l’attrice pubblica spesso foto in cui si mostra bellissima e totalmente naturale durante i vari momenti della sua vita quotidiana.

“I piedi di Patrizia… quanta strada hanno percorso”, “Piedi stupendi”, “Oggi è una giornata fortunata per i festicisti“, scrivono i followers.



