Grave lutto per un campione di Serie A: il commovente messaggio sui social

“Ti porterò sempre con me. Ciao Pa”, queste le parole che Antonio Candreva ha dedicato a suo padre scomparso ieri. Su Instagram ha ricordato con queste parole e una foto in bianco e nero con l’amato papà la sua morte. L’uomo era malato da tempo e ha darne notizia è stato lo stesso giocatore dell’Inter tempo fa durante una diretta sui social network ufficiali del club neroazzurro. Queste le sue parole: “Non parlo molto della mia vita privata, mio padre da un anno sta combattendo contro un brutto male e quindi in questo momento anche se non fisicamente gli sono vicino e lo abbraccio”. Tanti i commenti (più di 7 mila) di cordoglio e vicinanza al campione della Nazionale italiana e della squadra di Milano.

Serie A: Il Napoli ha gli occhi puntati su Antonio Candreva

Ma dopo quattro stagioni trascorse tra le fila dell’Inter Antonio Candreva è pronto a cambiare aria. Il centrocampista vorrebbe rimanere in Italia magari in una big sempre nel massimo campionato italiano. Il Napoli, secondo quanto riportato da Sky Sport, giorni fa avrebbe dialogato con il suo agente per un possibile trasferimento del numero 87 dell’Inter all’ombra del Vesuvio. Mister Gattuso infatti, dopo l’arrivo di Osimhen dal Lille, sta cercando di rinforzare il reparto offensivo e quindi cerca proprio un esterno come Candreva. Tempo fa, si era già parlato di un interesse del club azzurro per il calciatore 33enne, che ha avuto una stagione di alti e bassi durante l’ultimo anno con 32 presenze e 5 gol.

Antonio Candreva potrebbe anche rimanere in neroazzurro fino all’estate del 2021 cioè quando scadrà il suo contratto. Ma le opzioni sono tante e la sessione estiva di calciomercato è appena cominciata.

