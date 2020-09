Ha vinto Sanremo 2003, com’è diventata e cosa fa ora – FOTO

Il Festival di Sanremo 2003 è stato presentato da Pippo Baudo come l’anno precedente affiancato da Serena Autieri e Claudia Gerini. La direzione artistica era stata proposta a Lucio Dalla ma alla fine fu curata dallo stesso presentatore

A Sanremo 2003 ci fu una polemica per la partecipazione di Alina, una ragazzina di appena 12 anni che portò la canzone Un piccolo amore. Le proteste si scatenarono per la giovane età della concorrente, tanto che l’anno successivo fu introdotto il minimo di età a 14 anni per partecipare alla kermesse canora tra i Giovani. Proprio in questa sezione trionfò Dolcenera al suo debutto con Siamo tutti là fuori, in cui la cantante salentina mescola lo stile rock al suono magico del suo pianoforte. Terzo classificato nella sezione Campioni vinse Sergio Cammariere con la dolcissima e intensa Tutto quello che un uomo, con cui si aggiudicò anche il Premio della Critica. Al secondo post si piazzò il vincitore delle Nuove Proposte a Sanremo 1999, Alex Britti con il brano 7000 caffè.

La vincitrice di Sanremo 2003

A trionfare al 53esimo Festival di Sanremo fu Alexia con la sua Per dire no, la cui esecuzione fu diretta dal maestro Peppe Vessicchio e il cui testo venne tradotto dall’inglese. Oggi la cantante è come si presenta nella foto qui sopra e il suo ultimo singolo risale ad aprile 2019 e si intitola Come la vita in genere. È del 24 luglio di quest’anno invece la canzone You and Me, collaborazione con i rapper Achille Lauro e Capo Plaza. Alexia non ha mai smesso di cantare, divertire e incantare i suoi fan.

Classifica dei Campioni in gara al Festival di Sanremo 2003 (con voti finali)

1º Alexia Per dire di no A. Salerno e Alexia 24.248

2º Alex Britti 7000 caffè A. Britti 23.298

3º Sergio Cammariere Tutto quello che un uomo R. Kunstler e S. Cammariere 21.919

4º Enrico Ruggeri e Andrea Mirò Nessuno tocchi Caino E. Ruggeri e A. Mirò 21.779

5º Syria L’amore è Jovanotti 20.482

6º Lisa Oceano M. Malavasi, Leozed e A. Sandri 20.310

7º Giuni Russo Morirò d’amore G. Russo, V. Magelli e M. A. Sisini 18.147

8º Silvia Salemi Nel cuore delle donne G. Artegiani e S. Salemi 17.869

9º Antonella Ruggiero Di un amore A. Ruggiero e A. Volpe 17.722

10º Luca Barbarossa Fortuna L. Barbarossa 17.487

11º Nino D’Angelo ‘A storia ‘e nisciuno N. D’Angelo e N. Tortora 17.466

12º Cristiano De André Un giorno nuovo C. De André, O. Malaspina, D. Fossati, M. Talamo e S. Melone 17.298

13º Fausto Leali Eri tu G. Panceri e F. Leali 16.978

14º Anna Oxa Cambierò M. Carnesecchi, M. Falagiani e A. Oxa 16.933

15º Eiffel 65 Quelli che non hanno età D. Capuano, M. Lobina, G. Ponte, G. Randone e G. Colla 16.758

16º Bobby Solo e Little Tony Non si cresce mai G. Bigazzi, G. Gastaldo e R. Satti 16.754

17º Anna Tatangelo e Federico Stragà Volere volare Bungaro e C. Passavanti 16.406

18º Negrita Tonight P. Bruni, E. Salvi, C. Petricich, F. Li Causi e F. Barbacci 16.270

19º Amedeo Minghi Sarà una canzone A. Minghi 13.404

20º Iva Zanicchi Fossi un tango L. Lana e A. Donati 12.898

Il video di Siamo tutti là fuori di Dolcenera a Sanremo 2003

