Harry Potter, i social in delirio: il motivo per cui si festeggia il 1° settembre. Su Twitter e Instagram tutti si preparano per il ritorno ad Hogwarts

Si torna a casa. Ecco perché oggi, 1° settembre, tutti i fans di Harry Potter stanno festeggiando: gli appassionati della saga, sanno benissimo che questo è il giorno in cui il mago si ritrova con i suoi amici alla stazione di Londra di King’s Cross, dove prendono il treno per andare ad Hogwarts. Questo accade anche nella realtà, i fans si recano davvero in stazione durante questa giornata, tranne quest’anno. Al fine di evitare assembramenti nell’epoca COVID-19, il Wizarding World ha organizzato un ritrovo virtuale.

Harry Potter e il ritorno ad Hogwarts: ecco perché festeggiano tutti il 1° settembre

Il “Back to Hogwarts” online si è svolto dalle ore 11:30 alle ore 12:30. Vengono alzate al cielo le bacchette per celebrare la partenza per la scuola di magia più famosa del mondo. Il raduno si è svolto in live streaming grazie all’associazione Back To Hogwarts, che si occupa di raduni ed eventi a tema.

