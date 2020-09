Il dolore di Simona Ventura che dichiara: “Sto soffrendo per te”

Simona Ventura condivide con il pubblico il dolore che sta provando in questo momento e lo fa attraverso un video postato sul suo profilo Instagram

È una delle conduttrici più note della televisione Simona Ventura, che si diverte spesso a condividere con il pubblico fatti di vita quotidiana e privata. Non si nasconde neanche quando deve mostrare i propri sentimenti e lo fa attraverso il suo profilo Instagram, seguito da più di un milione e mezzo di persone. Dopo una serie di aggiornamenti sulle sue vacanze in famiglia, accanto ai figli e al compagno Giovanni Terzi, ha voluto omaggiare un luogo molto importante per lei.

Simona Ventura e il suo dolore per la Sardegna

Con un breve video accompagnato dalle note del brano di Cesare Cremonini “Sardegna”, la conduttrice ricorda i bei momenti vissuti proprio in quella terra. “Tra i più importanti della mia vita“, ha raccontato. “Sto soffrendo per te e per le ferite che ti stanno procurando“, con queste parole ha espresso il suo sentimento su quello che sta avvenendo. In Sardegna continuano ad aumentare i contagi e sempre più persone risultano positive al Covid a causa dei numerosi assembramenti degli ultimi mesi. Anche Simona Ventura ha scelto di trascorrere le vacanze a San Teodoro, unendosi a una lunga lista di personaggi noti che hanno deciso di passare l’estate in terra sarda.

La conduttrice proprio negli scorsi giorni è tornata a Milano. Non è chiaro su cosa stia lavorando al momento, dopo la cancellazione del programma “La Settimana Ventura” che aveva rappresentato il suo ritorno in Rai. Sembra che qualcosa bolli in pentola ma per ora nulla di confermato. Nel frattempo Simona si sta dedicando anche all’organizzazione del suo matrimonio che avverrà con molte probabilità l’anno prossimo.

