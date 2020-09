Incesto in America: mamma e figlio trovati a letto insieme

Un caso di incesto in America tra mamma e figlio ha fatto il giro del mondo, adesso rischiano 20 anni di carcere.

A lanciare l’allarme è stata la nuora. Ha dichiarato infatti di aver visto il marito e la suocera impegnati a consumare un rapporto sessuale. Adesso madre e figlio rischiano 20 anni di carcere per aver assunto condotte incestuose.

Lo strano caso è avvenuto in America, precisamente a Fitchburg nel Massachussets. La madre, Cheryl Lavoie di 64 anni ed il figlio Tony L. Lavoie di 43 anni, sono stati colti in flagranza di reato – erano a letto entrambi nudi uno sopra l’altro – dalla nuora la quale ha prontamente chiamato prima il cugino e poi la Polizia per sporgere denuncia. Giunte le forze dell’ordine sul posto, la coppia avrebbe subito confessato che si trattasse di rapporto consensuale e che sarebbe stata la prima volta. Il 20 agosto davanti al Tribunale la coppia si è dichiarata non colpevole, per il prossimo 27 ottobre è stata fissata l’udienza preliminare.

Incesto, un caso americano non isolato

Lo stato del Massachussets punisce l’incesto con una pena detentiva fino a 20 anni. Nonostante questo fatto abbia creato scalpore non solo alla comunità dove si è verificato il fatto ma in tutto il mondo, non è purtroppo l’unico caso americano di incesto che si registra: si ricorda infatti un matrimonio tra padre e figlia.

Il fatto è del maggio 2020. I due avevano dichiarato che tutto era cominciato con dei semplici baci che poi hanno dato origine a qualcosa di più intenso. Dopo l’interrogatorio sono stati rilasciati, i due rimangono in attesa quindi dell’esito del processo.

