iPhone 12, quando è prevista data presentazione e uscita | Modelli e colori

Nuove indiscrezioni da parte di Bloomberg sulla data di presentazione e uscita prevista dei tanto attesi Apple iPhone 12 nonché sui nuovi modelli e colori

Bloomberg ha divulgato nuove indiscrezioni sugli iPhone 12. Infatti in autunno sono previsti i nuovi dispositivi da parte di Apple. Non si dovrebbe attendere molto, in quanto la data di presentazione dovrebbe essere ad ottobre. Tra un mese dunque dovremmo vedere i nuovi modelli del famoso smartphone della Mela Morsicata. Dovrebbero essere ben quattro i dispositivi presentati. Uno da 5,4, due da 6,1 e uno da 6,7 pollici.

Per quanto riguarda la data d’uscita, i primi ad essere disponibili dovrebbero essere i device più “economici”, vale a dire quello da 5,4 e quello da 6,1 pollici di fascia più bassa. Dovremmo invece attendere fino a novembre per iPhone 12 Pro ed iPhone 12 Pro Max. Tutti quanti dovrebbero avere display OLED. Inoltre, almeno parte di essi, dovrebbero supportare la connessione 5G.

iPhone 12, le colorazioni, i display e il LiDAR scanner previsti per i nuovi smartphone Apple