Justine Mattera , strepitosa in slip e reggiseno, fisico esemplare – FOTO

Justine Mattera si gode gli ultimi giorni di relax. L’ultima sauna prima di partire è ancora più bollente: il corpo della showgirl è esemplare.

Justine Mattera continua a stupire sui social. La splendida showgirl americana non smette di incantare con il suo corpo mozzafiato: gli ultimi scatti sono un tripudio di like.

E dopo una lunga pedalata con la famiglia, si gode il meritato relax in sauna: alla Jacuzzi, dove giocano marito e figli, Justine preferisce le temperature bollenti in solitaria.

Le vacanze della famiglia sono trascorse in un resort stellato in montagna. Quest’anno i Casata hanno scelto il Südtirol, che offre paesaggi mozzafiato e tanto svago.

Justine non perde occasione di regalare ai fan immagini strepitose del suo corpo divino. Alla soglia dei 50 anni, l’attrice non ha nulla da invidiare alle ragazzine: la sua bellezza fuori dagli schemi continua a sorprendere, e il trascorrere degli anni non fa altro che regalarle fascino e sensualità.

Lo sport non va in vacanza