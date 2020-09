Laura Chiatti posta su Instagram uno scatto e il web va in delirio-FOTO

Laura Chiatti in giallo è stupenda, posta uno scatto a gambe nude e il web impazzisce

Visualizza questo post su Instagram Ama la vita più della sua logica, solo allora ne capirai il senso.❤️ Un post condiviso da laurachiatti82 (@laurachiatti82) in data: 31 Ago 2020 alle ore 11:09 PDT

La Chiatti è bellissima e i suoi fan lo sanno bene, non fanno che elogiarla. L’ultima foto la ritrae sdraiata su un tappeto per bambini, a gambe nude con indosso solo una maglietta larga gialla. Ma anche così è meravigliosa, sotto alla foto i commenti sono di adorazione per la sua bellezza. Scorgendo si possono vedere anche due commenti di colleghi famosi dell’attrice. Vediamo infatti un Francesco Arca che commenta con le faccine del bacio e una bomba, per dire che la Chiatti è una bomba sexy. Vediamo anche Rocio Morales, compagna di Raoul Bova che scrive “Sei bellaaaa”.

Come dargli torto Laura Chiatti è indubbiamente una delle più belle donne nel panorama televisivo. Si contraddistingue dal suo look acqua e sapone, dagli occhi intensi verdi e dalla chioma bionda. Un’innata eleganza e spontaneità che la rende la donna perfetta.

Laura Chiatti e Marco Bocci un’amore da favola

Un’amore veloce il loro, hanno ufficializzato il fidanzamento nel 2014 e lo stesso anno si sono sposati. Per loro è stato proprio un colpo di fulmine. Un’anno dopo è nato il loro primogenito Enea e nel 2016 il secondogenito Pablo. Il loro amore è nato da una telefonata partita da Bocci verso l’attrice Toscana. Lui inizialmente le ha fatto credere che fosse partita involontariamente questa telefonata, ma in realtà lui aveva chiamato l’attrice con l’intenzione di farlo e non per un errore. Dopo questo approccio un pò maldestro di Bocci, la loro storia è iniziata. Oggi sono ormai 6 anni che stanno insieme e hanno due bellissimi bambini.

Lo scorso anno l’attore è stato ricoverato in ospedale per un herpes, sono stati giorni difficili per la coppia e lui stesso faticava a parlarne in tv. Ora sta bene ma lo spavento è stato grande. La famiglia vive in un piccolo centro Toscano. A vederli sembrano la famiglia perfetta, sono sempre felici, giocano e scherzano di continuo.

