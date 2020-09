Laura Pausini, continua il countdown: il mistero si infittisce – FOTO

Laura Pausini ha dato un altro indizio ai suoi fan sui social network su una sorpresa che sta preparando in questi giorni

Laura Pausini prosegue il conto alla rovescia iniziato ieri, quando aveva pubblicato su Instagram una foto seduta sul pavimento di una stanza in penombra con scritto ‘La metà di me’ -4. Poche ore fa invece ha condiviso un altro scatto in cui è dietro a delle sbarre mentre urla e ha affianco a sé una chitarra. È vestita con camicia bianca e gilet nero con il rosso della parete alle sue spalle in un’atmosfera molto rock. La didascalia questa volta è stata: “Una gabbia. Una chitarra. Una canzone. Un videoclip. -3”. Rispetto a ieri la cantante è stata più precisa facendo intuire ai suoi fan e follower su Instagram che sicuramente si tratterà di un nuovo brano a cui seguirà anche un videoclip. D’altronde la stessa Pausini aveva assicurato che non si sarebbe trattato del primo singolo del nuovo album visto che manca molto per finire il lavoro.

Gli altri indizi e la foto di Laura Pausini