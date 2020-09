Maltempo, sorelle morte in campeggio: le mosse dei periti

Maltempo, periti a lavoro: al vaglio degli esperti le condizioni del pioppo, la corretta manutenzione e l’eventuale responsabilità della tromba d’aria

Il maltempo ha già fatto le prime tragiche vittime, al primo vero sussulto di fine estate. E’ il clima che sta cambiando e tempeste sempre più forti si abbattono improvvisamente anche sull’Italia. Al campeggio ‘Verde Mare’ di Marina di Massa domenica mattina un albero, un pioppo si è abbattuto sotto colpi della tempesta su una tenda dove dormivano due giovanissime sorelle. Per loro non c’è stato scampo ed ora bisogna capire se ci sono stati degli errori umani che hanno favorito il tragico evento. I periti sono così al lavoro per cercare innanzitutto di capire le condizioni dell’albero. Il pioppo di 4 metri ha tolto la vita a due sorelle di 3 e 14 anni, e le indagini sono affidate al sostituto procuratore dottoressa Roberta Moramarco titolare delle indagini.

Leggi anche > Perde il controllo della moto, tragedia

Maltempo, i periti cercano le cause della tragedia di Massa

Un clima che sta cambiando da tempo. Non è il primo nubifragio pericoloso che si abbatte sull’Italia ormai. Venti forti, tornado e grandine giganti, le condizioni meteorologiche estreme hanno colpito molte parti del nord e del centro-nord questo fine settimana, lasciando vacanzieri morti e provocando danni diffusi. Gli allarmi meteo continuano nei prossimi giorni. A metà settembre, infatti, dovrebbe esserci un’altra ondata che spazzerà via definitivamente l’estate, ancora viva in Italia sotto il profilo del clima.

Leggi anche > Giovane di 18 anni muore in vacanza

Gli italiani potranno godersi il sole settembrino per circa quindici giorni. Un’altra ondata di pioggia e raffiche di vento sono attese sulla penisola intorno alla metà del mese di settembre. Si spera di non piangere nuove vittime.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

M.P.