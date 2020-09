Mara Venier percorre il viale dei ricordi. Splendente in rosso – FOTO

Mara Venier. Signora della tv, une veterana del piccolo schermo, pronta a ritornare a lavoro. Pubblica foto di ricordi su Instagram

Quasi tutta Italia si è fermata forzatamente durante il periodo di quarantena, momento in cui ha regnato paura ed incertezza. Eppure lei non si è fermata un attimo riuscendo a donare intrattenimento ed informazione. Stiamo parlando di Mara Venier, stacanovista, una vera signora della televisione nostrana. Nemmeno un infortunio grave dovuto ad una caduta negli studi di RaiUno (e conseguente frattura della gamba destra) le ha impedito di portare a compimento il suo dovere come padrona di casa di Domenica In.

Visualizza questo post su Instagram @mara_venier_per_luisa_viola 😜 #gianpaolobarbieri @gian.paolo.barbieri 📸 Un post condiviso da Mara Venier (@mara_venier) in data: 13 Lug 2020 alle ore 7:10 PDT

La sfortuna si è accanita contro di lei che ha subito un ennesimo incidente a causa della scarsa illuminazione nel suo giardino che le ha nascosto alla vista un gradino sul quale è inciampata. Stavolta nulla di grave. “Ho bisogno di una benedizione. Ho l’altro ginocchio ammaccato! Ghiaccio ma niente di rotto. Una bella botta però, mi è andata bene” – ha dichiarato zia Mara.

Ha potuto godersi comunque le sue vacanze estive con la famiglia e il marito, Nicola Carraro, produttore cinematografico.

Mara Venier, il repost del marito che sa di nostalgia