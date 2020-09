Miriam Leone bellissima sui social, scollatura che toglie il fiato – FOTO

Miriam Leone bellissima sui social, scollatura che toglie il fiato. L’attrice ha fatto impazzire i suoi followers con una foto che ha pubblicato su Instagram

Miriam Leone è una delle attrici più amate del mondo dello spettacolo. Dopo aver vinto Miss Italia tanti anni fa, la sua carriera è stata tutta in discesa: ha conquistato i suoi followers partecipando in diversi film e diverse fiction. Di una bellezza strabiliante, il suo volto è diventato motivo d’orgoglio per noi italiani.

Miriam Leone ha pubblicato una foto su Instagram che ha fatto impazzire i suoi followers

Per molti fans, Miriam è stata resa regina della bellezza italiana. Sono passati tantissimi anni, da quando conquistò la corona di Miss Italia e, da allora, la siciliana ha fatto tanta strada diventando una delle attrici più apprezzate del momento. La sua bellezza è rimasta intatta e con il passar degli anni è diventata ancora più elegante e raffinata. All’attrice piace mostrarsi ai suoi followers senza filtri, anche con un look naturale: tra l’altro proprio lei non deve provare alcuna vergogna nel mostrarsi senza trucco, considerando la sua bellezza.

I commenti sotto le sue foto non si sprecano: “Quando sei diventata Miss Italia, era l’anniversario di matrimonio dei miei genitori. 25 anni. Ero al ristorante. Quella sera volevo tornare presto a casa per guardare come sarebbe finita. Appena terminata la festa, mi misi in macchina con i miei zii, corsi a casa e mi piazzai davanti alla televisione. Giusto in tempo per vederti”.