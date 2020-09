Morte sorelle di Massa, ci sono due indagati: i dettagli

La procura di Massa continua ad indagare sulle cause della morte delle due sorelle e spuntano due indagati accusati di omicidio e lesioni colpose

Le ultime ore di maltempo incessante ha provocato in tutta la Penisola devastazione e tragedie umane, forse quello più cruento quello che ha portato via la vita a due sorelle in vacanza con i genitori in campeggio. La Procura di Massa e Carrara al momento ha aperto un’inchiesta sul crollo dell’albero che ha travolto la tenda nel “Campeggio Verde Mare” a Marina di Massa, nel quale sono morte il 30 agosto Malak Lassiri, 14 anni, e Jannet, 3 anni. L’area dell’incidente è stata posta sotto sequestro per svolgere tutte le indagini.

Secondo le prime ricostruzioni vagliate dalla Procura di Massa le cause sarebbero da ricercarsi nel forte vento e nella tromba d’aria che ha investito il camping, e le condizioni poco stabili della pianta. Si cerca di capire se dietro quello che è successo si cela l’errore umano o si tratta di una tragica fatalità.

I periti stanno cercare di capire le condizioni dell’albero di 4 metri caduto sopra la tenda della famiglia marocchina. Le indagini sono affidate al sostituto procuratore dottoressa Roberta Moramarco titolare dell’inchiesta.

Sviluppi nell’inchiesta, indagati i due soci del campeggio

Le indagini proseguono senza sosta da domenica e spuntano fuori due possibili indagati responsabili dell’incidente che è costato la vita alle due sorelle di Torino in vacanza al mare. Si tratta dei due soci del “Campeggio Verde Mare” indagati per omicidio e lesioni colpose. La Procura vuole accertare se il crollo dell’albero è stato provocato dal forte vento che si è abbattuto nella zona oppure se questa era già ammalata e quindi poco ancorata al terreno.

E proprio oggi c’è stato un primo sopralluogo dell’agronomo incaricato dalla Procura di verificare le cause del cedimento della pianta. Per domani è in programma l’autopsia sulle due sorelle, anche se è giunta ieri la notizia dell’impossibilità di donare gli organi come aveva chiesto la famiglia a causa della gravi condizioni in cui sono giunte all’ospedale le due sorelle.

La famiglia attende anche il nullaosta dall’autorità giudiziaria per portare a casa le salme delle due figlie e rendere loro pace con un funerale privato.

