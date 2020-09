Massa Carrara, muore a 37 anni mentre fa compere. Famiglia sotto shock

Si chiamava Diego Morganti il 37enne morto ad Avenza (Massa Carrara) mentre faceva compere. Il comune di Pietrasanta è sotto shock.

Si chiamava Diego Morganti ed era originario di Pietrasanta (Massa Carrara), ma viveva a Montiscendi con la moglie e il figlio piccolo. La sua improvvisa morte ha scosso profondamente la sua famiglia e il suo comune di origine. Il 37enne toscano è stato colto da un infarto fulminante mentre si trovava nel comune di Avenza per delle effettuare compere. Secondo le ricostruzioni dei passanti l’uomo avrebbe sussurrato di non sentirsi moto bene, prima di entrare in un negozio per chiedere aiuto ed accasciarsi a terra subito dopo. A nulla sono valsi i tempestivi soccorsi del 118. Morganti è stato trasportato d’urgenza all’Opa di Massa, dove si è spento il giorno successivo.

Massa-Carrara, Pietrasanta piange Diego Morganti

Una notizia struggente che tuttavia non arriva come un fulmine a ciel sereno, quella che riguarda Diego Morganti. L’uomo soffriva già da tempo di crisi cardiache, a causa di una malattia congenita ereditata dalla madre. Secondo quanto riferito da alcuni abitanti del paese, anche la donna era stata stroncata anni fa da un infarto fulminante.

L’intera città di Pietrasanta si è stretta attorno alla famiglia. Insieme ad essa, anche i dipendenti e dirigenti dell’azienda “Savema”, ditta di marmo nella quale Morganti lavorava come addetto ai controlli numerici. La data dei funerali non è ancora stata fissata con certezza, ma con molta probabilità si terranno nella giornata di domani.

