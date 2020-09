Noemi, shorts cortissimi e gambe strepitose: uno spettacolo – Foto

Noemi sempre più bella e sempre più in splendida forma: in posa sul biliardo, con degli shorts cortissimi, sfoggia gambe strepitose ed è uno spettacolo, foto.

Sempre più bella e sempre più in splendida forma: nella prima foto di settembre pubblicata sui social, Noemi si mostra in tutto il suo splendore posando su un biliardo mentre indossa degli shorts cortissimi che lasciano scoperte le gambe strepitose.

A rendere ancora più bella la foto sono gli occhi il cui azzurro ipnotizza i fans che la guardano lasciando tutti senza parole. Da anni sulla scena musicale, Noemi ha scelto una posa insolita e una location particolare per augurare ai suoi followers una buona ripartenza. A condire il tutto sono le parole scritte dalla cantante e prese in prestito da Lucio Dalla come potete leggere nella didascalia che accompagna la foto.

