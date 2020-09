Perde il controllo della moto e finisce sull’asfalto: muore giovane studente

Un giovane studente di 21 anni è morto domenica in un incidente stradale in moto consumatosi in via Gibilrossa a Palermo.

Un’altra giovane vita spezzata in un drammatico incidente stradale. È accaduto domenica a Palermo, dove un ragazzo di soli 21 anni ha perso la vita in via Gibilrossa. Secondo una prima ricostruzione, la vittima si trovava in sella alla propria moto al rientro da una gita in compagnia di alcuni amici motociclisti. Improvvisamente il 21enne avrebbe perso il controllo della due ruote finendo rovinosamente sull’asfalto. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 che purtroppo non hanno potuto far nulla per il giovane, deceduto sul colpo.

Un ragazzo di soli 21 anni, Francesco Bologna, è morto domenica, 30 agosto, in un incidente stradale consumatosi in via Gibilrossa a Palermo. Stando alle prime informazioni, riportate dalla stampa locale e dalla redazione di Repubblica, il 21enne, originario del capoluogo siciliano, ma residente a Termini Imerese, stava rientrando da una gita in moto in compagnia di altri motociclisti. Per cause ancora in fase di accertamento, Francesco avrebbe perso il controllo del mezzo a due ruote, una Yamaha 1000, e sarebbe finito rovinosamente sull’asfalto nel tratto stradale in direzione di Belmonte Mezzagno in prossimità di una curva.

In pochi minuti sul luogo dell’incidente sono arrivati i medici del 118, ma purtroppo per il ragazzo non c’è stato nulla da fare. Il personale sanitario ha potuto solo constatare il decesso del 21enne, avvenuto sul colpo.

Ad effettuare i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente mortale, gli agenti della polizia municipale della sezione Infortunistica, giunti sul posto. Dai primi accertamenti sarebbe emerso che si tratterebbe di un incidente autonomo che non ha coinvolto nessun altro mezzo.

Francesco, studente del Dipartimento di Biotecnologie dell’Università di Viterbo, riferisce Repubblica, era tornato in Sicilia per una vacanza. La salma è stata trasferita presso il reparto di medicina legale del Policlinico di Palermo.

