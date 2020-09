Pamela Prati, un’opera d’arte nella città eterna – FOTO

Pamela Prati intramontabile, la showgirl regala uno scatto da favola ai suoi followers su Instagram: bellissima come sempre

62 anni e non sentirli, assolutamente. A distanza di anni, Pamela Prati continua a far battere forte il cuore dei suoi fan. La showgirl, attrice ed ex modella, nel corso di questa lunga estate ha regalato ai suoi followers, sul suo seguitissimo profilo Instagram, numerosi scatti da mozzare il fiato. Lunghe vacanze al mare per Pamela in vari luoghi della nostra Italia, comune denominatore la sua forma perfetta in costume testimoniata dalle foto assolutamente eccezionali in bikini. Una vera e propria dea, che sembra essersi rimessa al meglio dopo un 2019 piuttosto complicato, segnato dalla vicenda Mark Caltagirone.

Pamela Prati, vacanze romane da sogno: incantevole in uno scenario magico