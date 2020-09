Regina Elisabetta: lo chef svela il menu giornaliero della sovrana. Cosa mangia un regnante? Soprattutto un regnante che sta vivendo così a lungo?

La Regina Elisabetta II adora il panino con il prosciutto e formaggio, lo avreste mai immaginato? A svelare tutti questi segreti è stato l’ex chef di corte, che ha lavorato al servizio della sovrana per ben 15 anni. Ha anche cucinato per cinque presidenti degli Stati Uniti – Ford, Reagan, Bush, Snr, Clinton e Bush Jnr – durante le volte che hanno visitato la Regina.

LEGGI ANCHE -> Orlando Bloom e Katy Perry sono genitori. Benvenuta Daisy Dove

Lo chef della Regina Elisabetta svela il menu della sovrana

McGrady ha anche lavorato per altri membri della famiglia reale, tra cui la Principessa Diana, Harry e William. Stava cucinando per lei la notte in cui morì, il 31 agosto 1997. Stava preparando la cena e aspettando il suo ritorno. In passato ha confessato, invece, che la Regina odia l’aglio e non lo fa usare nella cucina di Buckingham Place, ha rivelato anche le sue preferenze culinarie nel suo nuovo libro: “Eatring Royally: Recipes and Remembrances from a Palace Kitchen”.

Secondo quanto riportato da l’Independent, McGrady afferma che la Regina mangia quattro volte al giorno e in piccole porzioni. Il toast di gamberi è uno dei suoi cibi preferiti, così come il panino con gruviera sciolta e uova di prosciutto.

LEGGI ANCHE -> MTV VMAs: Lady Gaga premiata speciale, infiamma la serata con Ariana Grande

La Regina inizia la giornata con tè e biscotti, seguiti da una ciotola di cereali. Pesce alla griglia con spinaci appassiti o zucchine, o una semplice insalata di pollo alla griglia. Di pomeriggio mangia focaccine con marmellata e panna, però mette prima la marmellata. “Ovunque si trovi nel mondo la Regina non rinuncia mai al suo tè pomeridiano” dice. “Eravamo volati in Australia ed eravamo sul Royal Yacht. Erano le cinque del mattino ma per lei erano le cinque del pomeriggio, quindi il mio primo lavoro è stato fare le focaccine”.