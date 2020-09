Serena Garitta lancia un messaggio sull’estate, non è finita-FOTO

Serena Garitta non commenta sulla fine dell’estate come molti, anzi ricorda che mancano ancora 20 giorni alla fine vera e propria quindi c’è tempo

La Garitta condivide un video in cui mostra degli outfit estivi per indurre le persone a pensare positivo, che l’estate non è ancora finita e bisogna godersi gli ultimi istanti perché poi ci mancherà. Presto arriveranno cappotti e giacche, giornate corte, cioccolate calde e tanto freddo. Lei non ci sta e sfoggia look estivi, che si possono ancora usare per qualche settimana. I fan reagiscono benissimo all’invito della conduttrice e le danno ragione, oltre che a riempirla di complimenti per l’aspetto fisico e la simpatia. Su Instagram la Garitta conta 306 mila follower.

Vita privata e curiosità su Serena Garitta

La conduttrice genovese, è diventata famosa vincendo la quarta edizione del Grande Fratello nel 2004. Era stata scoperta da un talent scout a Genova mentre lavorava in palestra. Dopo la vincita del Grande Fratello, ha partecipato come inviata a Lucignolo su Italia 1, ha condotto Girofestival con Mauro Marino e Valerio Merola su Rai 3. Sempre nel 2004 è diventata inviata anche per La vita in diretta su Rai 1, ha mantenuto questo ruolo fino al 2009. Nel 2007 ha anche condotto lo show comico Tribbù su Rai 2 e intanto lavorava per la trasmissione radiofonica “Aspettando Serena”.

Nel 2009 torna in Mediaset come invita per Barbara D’Urso a Domenica Cinque. Successivamente conduce anche lo show comico Piazza la Risata. Nel 2013 altre soddisfazione per Serena che conduce Lottomatica TV e continua ad essere inviata per Domenica Live e Pomeriggio Cinque, ottenendo anche una rubrica culinaria sua. Dal 2015 collabora al programma di SportItalia, B-Lab dove lavora tutt’ora.

Ad oggi infatti la bella Serena collabora ancora con Domenica Live e SportItalia e anche con Lottomatica TV e Comedy Central. Dal 2015 Serena è legata a Nicolò Ancona, anche lui genovese e nel 2016 nasce il loro primo bambino. Insieme vivono nella loro bella Genova.

