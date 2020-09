Stuart Little, ricordate il bambino? Oggi ha 29 anni, irriconoscibile – FOTO

Stuart Little, ricordate il bambino? Oggi ha 29 anni, irriconoscibile. Era uno dei film più amati dai grandi e i piccini: il famoso bambino con gli occhiali, oggi è così

Stuart Little è stato un film che ha fatto sognare generazioni: era il lontano 1999 quando l’attore Jonathan Lipnicki interpretò il ruolo del protagonista, il piccolo George. Sono trascorsi 21 anni e il bambino è cambiato radicalmente, stentereste a collegarlo al bimbo protagonista del film con gli occhiali e i capelli a spazzola.

Era il protagonista di Stuart Little, oggi Jonathan è diventato così

Un po’ di tempo fa ha fatto parlare di sé per lo scherzo organizzato ai danni di Niall Horan, uno dei membri degli One Direction, gruppo che sta in pausa dal 2016. Della sua vita privata, però, si sa davvero poco. Jonathan ama divertirsi, stare con gli amici e ascoltare musica. Jonathan sogna di diventare una persona di successo in quel di Hollywood. Proprio per questo si prende cura molto del suo corpo, e ogni tanto torna a lavorare in televisione o al cinema, sperando in una occasione simile a quella che ha avuto quando era soltanto un bambino.

Oggi, dopo 21 anni, Jonathan è molto seguito e apprezzato su Instagram. Ogni suo scatto riceve migliaia di likes e sono in molti a commentare e a raccontare aneddoti riguardo al film che lo ha visto come protagonista. “Era il mio film preferito, ci sono cresciuto, lo guardavo tutti i sabati sera mentre mangiavo la pizza. Sono contento di averti trovato qui sui social”.

