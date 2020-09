Terremoto in provincia di Modena. Paura tra la popolazione

Terremoto in provincia di Modena. Una scossa ha investito stamattina poco dopo le 7 i comuni di Mirandola e Medolla. Avvertita anche a San Giovanni del Dosso (Mantova)

Il modenese è stato investito stamattina da una scossa di terremoro. Grande agitazione e preoccupazione per i cittadini dei comuni di Mirandola e Medolla, dov’ è stato localizzato l’epicentro. La Sala Sismica INGV di Roma ha individuato il movimento sismico.

La scossa fortunatamente è stata di piccola intensità, magnitudo 2.4. Tuttavia i cittadini hanno avuto un brutto e concitato risveglio che li ha riportati con la mente al 2012, anno in cui due terremoti (20 e 29 maggio) causarono danni ingenti, un totale di 27 vittime e oltre 300 feriti.

Earthquake Ml. 2.4 20/09/01 05.05

Gmt.44.9078 11.0787 dpt 4.3km.

Near city Mirandola.

Data from SURVEY-INGV.

(Do not use for safety purpose).#terremoto #earthquake #italyearthquake

