Totti Blasi, lato B della figlia in copertina: il caso finisce in tribunale. Chanel ha soli 13 anni e a causa di quello scatto sui social è stata sessualizzata

Nella sua nuova intervista rilasciata a Repubblica, Francesco Totti non parla solo della nuova gestione della Roma, ma anche dello scandalo che lo ha colpito una decina di giorni fa. Infatti, la figlia 13enne Chanel, è finita sulla copertina di Gente con il lato B in primo piano. La copertina ha suscitato molte critiche: essendogli richiesto un commento dal giornalista su quanto accaduto, lui ha risposto senza alcuna esitazione.

LEGGI ANCHE -> Orlando Bloom e Katy Perry sono genitori. Benvenuta Daisy Dove

Totti e Ilary portano in tribunale Gente per la copertina con lo scatto della figlia

“Lei crede ai social? Io no” dice l’ex capitano della Roma. “Neanche li leggevo, finché non mi hanno segnalato certi commenti bavosi alla famosa copertina di Gente. Ecco, questa è una storia che ha mandato me e Ilary fuori di testa. Ci saranno conseguenze legali”. Sembra anche il minimo, considerando quanto accaduto. Una ragazzina di 13 anni è stata sessualizzata e addirittura paragonata alla madre per il suo fisico.

LEGGI ANCHE -> MTV VMAs: Lady Gaga premiata speciale, infiamma la serata con Ariana Grande

Come se tutto questo non bastasse, era stato creato anche un gruppo Telegram dove tantissimi utenti commentavano le foto della ragazzina. Degli episodi davvero assurdi e inconcepibili, che hanno lasciato con l’amaro in bocca i due genitori che hanno subito preso provvedimenti per tutelare la famiglia e in particolar modo la piccola Chanel.