Va dal medico per la mano paralizzata: l’incredibile scoperta

Una donna asiatica è andata dal medico perché ha accusato prima forti dolori a una mano e poi le si è completamente paralizzata: il motivo è sconvolgente

In Cina una donna ha preso una settimana di ferie non per trascorrere le vacanze in qualche località, al mare o in montagna o solo per rilassarsi. Niente di tutto questo. Nessun giorno di relax ma ha preso una decisione che alla maggior parte delle persone potrebbe giudicare come assurda e non avrebbe tutti i torti. La donna cinese ha deciso di fare quello che era solita fare dopo aver finito di lavorare tutti i giorni. L’impiegata si è quindi presa la settimana di ferie per giocare con il suo smartphone, completamente dedicata ai vari games del suo cellulare di ultima generazione. Si fermava solo per dormire e continuava a giocare anche mentre mangiava. Quindi nemmeno un attimo di pace dava alla sua povera mano e alle sue dita. A fine settimana, ha cominciato ad accusare prima dei forti dolori poi la mano destra si è completamente paralizzata e si è quindi rivolta ai medici che inizialmente non sono riusciti a capire il motivo della paralisi.

La donna con la mano paralizzata si è recata all’ospedale

Le dita della mano dell’impiegata erano completamente paralizzate e doloranti oltre che senza sensibilità. I medici che inizialmente non capivano, hanno poi eseguito diversi accertamenti che hanno fatto luce sulla paralisi. La donna era affetta da una tendinite molto forte che ha reso la sua mano insensibile agli stimoli. Dopo poche settimane con le cure dei medici la sua mano riesce a sbloccarsi completamente: le dita hanno di nuovo sensibilità.

Ovviamente i dottori le hanno consigliato di usare molto di meno il suo smartphone, il cui abuso potrebbe esserle nocivo.