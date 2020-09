Valentina Vignali semplicemente strepitosa: un costume da infarto – FOTO

Valentina Vignali semplicemente strepitosa in bikini: in posa con l’amica, regala una foto da infarto sfoggiando lato A e addominali scolpiti.

Visualizza questo post su Instagram Soul sisters 👯‍♀️ Un post condiviso da VALENTINA VIGNALI (@valentinavignali) in data: 1 Set 2020 alle ore 11:13 PDT

E’ passato più di un anno dall’avventura nella casa del Grande Fratello e, da allora, Valentina Vignali si è allenata quotidianamente seguendo anche un regime alimentare sano ed equilibrato per perdere i kg messi su durante la permanenza nella casa più spiata d’Italia.

A distanza di tempo, oggi, Valentina Vignali sfoggia una forma assolutamente strepitosa. Sempre molto presente sui social, l’influencer continua a stupire i fans e a zittire gli haters condividendo delle foto in bikini in cui appare in tutto il suo splendore.

La foto che vedete qui in alto ha collezionato più di 50mila like. I fan sono letteralmente impazziti di fronte al sorriso sereno, al lato A perfetto e agli addominali scolpiti che l’influencer sfoggia posando accanto all’amica.

Valentina Vignali in posa per la Sicilia: “Posti stupendi e gente pura”

In vacanza in Sicilia, Valentina Vignali, attraverso una serie di storie su Instagram, ha raccontato di aver vissuto un momento spiacevole a causa di uno skipper che le avrebbe scattato delle foto di nascosto. Nonostante l’accaduto, però, la cestista e influencer ha ribadito di voler continuare a godersi le vacanze in Sicilia a cui ha dedicato le seguenti parole.

“Quello che è successo ieri non ci rovinerà la vacanza, l’umore e non intaccherà l’idea che ho di queste isole meravigliose e di tutti gli altri siciliani che non sono assolutamente persone del genere. Questo voglio precisarlo, la Sicilia è piena di posti stupendi e gente pura, la percezione che ho di voi è e sarà sempre quest”, ha scritto la Vignali.

