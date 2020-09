Veronica Ruggeri un’incanto a Sorrento, schiena nuda per la Iena

Veronica Ruggeri in vacanza a Sorrento, condivide una foto stupenda con un’abito lungo con la schiena scoperta

Visualizza questo post su Instagram 31esimo giorno, e sto per tornare💃🏽 Un post condiviso da VERONICA RUGGERI (@veroruggeri) in data: 31 Ago 2020 alle ore 11:08 PDT

Capelli ricci, ribelli e rossi, è lei Veronica Ruggeri l’inviata delle Iene. Al momento però si trova in vacanza e non in tv. La bella Ruggeri è a Sorrento per godersi le vacanze estive, e pubblica una foto con un abito a schiena scoperta che incanta il web. Sotto alla foto commenta “31esimo giorno, e sto per tornare“, a quanto pare è stata una lunga vacanza per la conduttrice.

Sul suo profilo Instagram, seguito da 560 mila follower, la Ruggeri ha mostrato come ha passato le vacanze e si direbbe proprio che si è goduta ogni istante. Tra passeggiate sulla spiaggia al tramonto, bagni nell’acqua cristallina del Sorrento, location d’incanto e la compagnia del fidanzato che non poteva mancare. La Ruggeri è fidanzata con Nicolò De Devitis, anche lui inviato delle Iene.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Benedetta Rossi, avete ma visto la sua casa? È grande e bellissima

L’amore tra Veronica Ruggeri e De Devitis

Visualizza questo post su Instagram aMare💙 Un post condiviso da VERONICA RUGGERI (@veroruggeri) in data: 12 Ago 2020 alle ore 12:14 PDT

Nicolò De Devitis è il fidanzato di Veronica Ruggeri, entrambi inviati delle Iene entrambi simpaticissimi. Devitis vanta una carriera più folta rispetto alla fidanzata, infatti ha già condotto diversi programmi, tra cui SkySport1 al fianco di Diletta Leotta nel 2016, poi Estate Mondiale e Goal Deejay, ha condotto anche il Summer Festival nel 2017 con Alessia Marcuzzi e Daniele Battaglia. Dopo aver condotto altri programmi su canali come MTV, recentemente è stato il conduttore della 50° edizione del Giffoni Film Festival, un onore importante. Il giovane nasce come bike blogger dove raccontava su Instagram i suoi viaggi in giro per il mondo in bici.

La Ruggeri invece ha la sua prima esperienza sula palco grazie a Miss Italia nel 2011, arrivò in finale. Dopo quella esperienza ha preso parte in alcuni programmi televisivi come Zelig, ma è con Le Iene che arriva il suo successo. Ad oggi ha condotto insieme alle altre due ricce, Nina Palmieri e Roverta Rei le iene, in alternanza con Alessia Marcuzzi e Nicola Savino.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Elena Morali la foto bollente in spiaggia a Positano: che spettacolo – FOTO

Visualizza questo post su Instagram Torniamo eh💙 Il 23 aprile! #leiene #lericce Un post condiviso da VERONICA RUGGERI (@veroruggeri) in data: 26 Mar 2020 alle ore 8:34 PDT

Nel 2017 la Ruggeri fa coppia fissa con un’altro inviato delle Iene, Stefano Corti oggi felicemente fidanzato con la cantante Bianca Atzei. Nel 2019 la loro storia finisce e lei lo annuncia sui social. Ed è dopo questa relazione finita che arriva nel suo cuore Nicolò.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici sulle nostre pagine Facebook,Instagram e Tw itter.