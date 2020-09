Verso il voto: la Lega sparisce dal Sud: presente in 36 comuni su 372

Verso il voto alle amministrative: la Lega sparisce dal Sud: il simbolo della Carroccio presente solo in 36 comuni su 372 al voto

Il voto alle amministrative si avvicina. Saranno anche tanti i comuni italiani a rinnovare i propri consigli. Non solo le regionali, anche se tengono più banco sotto il profilo mediatico. Un dato conferma il crollo della Lega soprattutto al Sud, dove del resto non ha mai sfondato. Le Europee come spesso capita, sono state illusorie per il partito del Nord che anche al Sud era stato il secondo più votato. Oggi per le amministrative il risultato è terribile per il Carroccio. Su 372 Comuni delle 8 Regioni del centro-sud in cui si va al voto, il simbolo del Carroccio compare solo in 36 città. Una vera disfatta prima ancora di cominciare. La Lega è quasi totalmente assente in una vasta area come quella metropolitana di Napoli.

Leggi anche > Lega, è lotta interna per la segreteria

Lega, crollo al Sud

Questo dato si riflette anche a livello nazionale. La Lega rimane primo partito ma continua leggermente ma costantemente a scendere. L’ultimo sondaggi politico di SWG per Tg La7 ha confermato il trend degli ultimi mesi. La Lega che nel periodo che va dal 3 agosto al 31 agosto è calata di altri 0,2 punti percentuali. Anche il Movimento 5 Stelle perde più di mezzo punto con un calo dello 0,6. Cresce invece il Partito Democratico dello 0,4. Fratelli d’Italia in un mese recupera lo 0,2. Complessivamente lo schieramento di centrodestra in queste rilevazioni sulle intenzioni di voto raccoglie il 47 per cento anche grazie a Forza Italia che recupera lo 0,3.

Leggi anche > Sondaggi, in vetta partiti vicini

Il panorama è piuttosto chiaro e vede il Pd sostanzialmente stabile al 20% con i 5s che oscillano tra il 15 e il 16 e Fratelli d’Italia qualche punto dietro. La Lega cala lentamente ed ora è intorno al 26.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.