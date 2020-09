Vivere con 500 euro al mese. Si può? Alcuni utili consigli

Vivere con 500 euro al mese. Alcune famiglie hanno a disposizione solo questo budget. Scopriamo alcuni consigli per risparmiare

Se torniamo con la mente al al vecchio conio, avere in tasca 50 mila lire ci faceva sentire ricchi. Pensiamo agli stipendi medi di 20 / 25 anni fa. Sapere di avere a disposizione un milione non donava il lusso sfrenato ma garantiva una certa sicurezza.

Con il cambio di moneta, i corrispondenti 500 euro ci sembrano una miseria. In effetti è una cifra esigua in un menage familiare. Eppure al giorno d’oggi sono in molti ad avere unicamente questi soldi per far quadrare tutte le spese mensili.

Nel nostro Paese sono circa 10 milioni gli anziani che hanno a disposizione meno di 600 euro di pensione. Ai più giovani, invece, tolte le tasse, spese di rate, mutui, affitti e finanziamenti vari, non rimane poi molto di più. Non è raro vedere come uno stipendio di 1500 € possa in effetti ridursi a 300 € senza nemmeno accorgersene.

Come fare a far quadrare i conti e mettere da parte qualcosa?

Leggi anche —> Smartworking: le novità dal 14 settembre

Vivere con 500 euro al mese. Risparmiare è la parola d’ordine

Risparmiare con coscienza senza necessariamente privarsi di nulla. Questa è la regola fondamentale da seguire. Bisogna vivere e non sopravvivere. Certo, sperperare i propri guadagni non è mai una buona abitudine. Essere più oculati, lo è.

Informarsi sempre. Il Governo mette spesso a disposizione delle agevolazioni per le famiglie in base al numero dei componenti, sesso, presenza o meno di persone con esigenze di salute particolari, ecc. Risultare idonei e avanzare determinate richieste è un buon modo per avere maggiori opportunità.

Usare Internet a 360°. Il web è il miglior veicolo di passaggio di notizie ma anche strumento di svago. Grazie ad esso possiamo comparare velocemente prezzi di merce a cui siamo interessati e verificare le offerte più vantaggiose con un risparmio sulla spesa complessiva anche del 50%. Su Internet troviamo consigli utili per riutilizzare o riparare oggetti che abbiamo in casa. Si trovano molti programmi, film e serie tv in streaming, a volte anche gratuitamente.

Mangiare cibi casalinghi. Se lavoriamo fuori dalla nostra abitazione, portare il pasto da casa può essere un ottimo espediente di risparmio, senza contare che sicuramente è più salutare oltre che economico.

Pianificare. Alcune spese sono fisse e inderogabili. Calcolare l’avanzo e progettare su di esso può essere stimolante e anche divertente. Quanto rimane da poter spendere giornalmente? Dovete farvi questa domanda senza per forza dover scialacquare fino all’ultimo centesimo.

Potrebbe interessarti anche —> Le regole dello smartworking che verrà

Aggiornatevi. Il territorio offre sempre ottimi spunti. Concerti e spettacoli gratuiti. Passeggiate con gli amici, famiglia e con il vostro amico a quattro zampe. Nessuno dice che la felicità e il benessere abbiano un prezzo, anzi, la maggior parte delle volte non ce l’hanno.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.