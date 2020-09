Wanda Nara esagerata: il primo piano solo del lato B, Instagram impazzisce – FOTO

Le vacanze extra lusso della famiglia Icardi ad Ibiza continuano e Wanda non smette di deliziare i fan con scatti sensuali molto piccanti

Visualizza questo post su Instagram Ser buena persona y que eso te haga diferente 🛳 Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_icardi) in data: 31 Ago 2020 alle ore 10:02 PDT

Wanda Nara continua a scaldare i cuori dei suoi 6,9 milioni di follower su Instagram. La biondissima showgirl e manager imprenditrice si trova da qualche giorno in vacanza con la sua famiglia nella nota isola delle Baleari, ritrovo in questa settimana anche di altri componenti del Paris Saint Germain.

Reunion infatti di calciatori del PSG alle Baleari. Mauro Icardi e Wanda hanno inaugurato le vacanze a Ibiza con una cena insieme al portiere della squadra Keylor Nasa Gamboa e la famiglia ma presenti nell’isola anche Neymar, Marco Verratti e la compagna Jessica Aida, Di Maria, Paredes e Cavani.

La bella mogliettina del calciatore però sta attirando l’attenzione su di sé in queste giornate di fine estate: scatti bollenti e provocanti al limite dell’illegalità . Wanda Nara ama essere al centro dell’attenzione e sa anche come mostrarsi al meglio, pose studiate e luci calibrate per risultare sempre al massimo della forma.

Lato B in primo piano per Wanda Nara, la foto in barca cattura i fan