Zodiaco, quali sono le coppie di segni che litigano di più

Uno scontro di idee, una discussione, sono cose che in una coppia possono accadere. Ma a volte i propri segni zodiacali semplicemente non si incastrano tra loro e provocano un po’ troppi litigi

L’incastro perfetto in una coppia esiste raramente. È più probabile che ci si riesca a modellare sulla base di chi ci sta accanto, per evitare continui battibecchi. Eppure ci sono volte in cui lo Zodiaco ci mette lo zampino e due segni si ritrovano a essere troppo diversi tra loro causando la scintilla un po’ troppo spesso. Le discussioni possono nascere quando non ci si trova di comune accordo su qualcosa o quando non si riesce a comunicare adeguatamente. Scopriamo quali sono le quattro coppie di segni che, se capitati insieme, potrebbero portare a un maggior numero di litigi rispetto ad altre.

LEGGI ANCHE -> Zodiaco, scopriamo quali sono i segni meno sensuali

Le coppie di segni zodiacali che litigano di più

Affiancare un Acquario a un Toro non porta quasi mai ad avere un rapporto sereno. Il primo è uno spirito libero, che non ama restare fermo per troppo tempo, spesso spaventato e irrigidito dall’idea di legarsi in modo permanente. Il Toro invece è l’esatto opposto, vuole un rapporto stabile e duraturo. È spesso più incline al matrimonio, mentre l’Acquario è più tentato a fuggire dinnanzi a questo. L’uno crede che la visione di vita dell’altro sia sbagliata e questo scatena spesso delle discussioni.

LEGGI ANCHE -> Zodiaco, Settembre sarà un mese positivo per questi quattro segni

Lo stesso accade per il segno del Sagittario e quello della Vergine, troppo diversi nella quotidianità e nel modo di relazionarsi. In particolare affrontano la vita in modo opposto: se il Sagittario è portato spesso a fare scelte d’istinto, a ricercare nuove opportunità, a rischiare, lo stesso non si può dire per la Vergine. Un segno meticoloso, fin troppo organizzato e preciso, sempre attento a far sì che tutto sia calcolato, non lasciando mai che le cose accadano e basta.

L’accostamento dei Pesci e dell’Ariete potrebbe mettere a dura prova un rapporto. I primi sono noti per essere pacati e sensibili, romantici e poetici. Ma non per questo si lasciano mettere i piedi in testa quando l’Ariete si ritrova a far emergere tutta la sua caparbietà e la sua difficoltà nel regolare il suo temperamento. Lo scontro è assicurato.

Una situazione analoga la vivono le coppie formate da un Cancro e da un Capricorno. Quest’ultimo ha difficoltà a confrontarsi in modo pacifico, spesso alzando i toni per far sentire la propria ragione. Dal suo canto il segno del Cancro non ci sta, e non tarda a comunicare al Capricorno la sua necessità di avere a che fare con una persona più dolce, più comprensibile. Ma il più delle volte i due si ritrovano a sbattere contro un muro.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici anche sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter