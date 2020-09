Adriano Celentano e Claudia Mori immersi nel verde: la tenuta in cui vivono

Adriano Celentano e Claudia Mori hanno deciso di trascorrere il loro tempo immersi nel verde e la tenuta in cui vivono ne è la prova

Adriano Celentano non è mai stato un amante dell’esposizione pubblica e ha sempre preferito una certa riservatezza. A 82 anni, dopo più di sessant’anni di carriera, oggi più che mai la voglia di ritagliarsi i propri spazi lo ha portato alla decisione di voler vivere immerso nella natura. Per questo il Molleggiato e la moglie Claudia Mori hanno acquistato una villa in provincia di Lecco in cui passare il proprio tempo circondati dal verde e dalla tranquillità.

LEGGI ANCHE -> Le parole di Claudia Mori sul tradimento di Adriano Celentano

Dove vivono Adriano Celentano e Claudia Mori

Un’immensa dimora circondata dal verde, Adriano Celentano e Claudia Mori hanno scelto di trascorrere le loro giornate a Campesone di Galbiate, nelle colline sopra il Lago di Lario. Una tenuta nella quale godono anche della presenza di una piscina e di un campo da tennis. La privacy è sicuramente garantita anche dalla presenza di numerosi viali alberati, questo pero’ comporta anche una minore sicurezza. Proprio perché il pubblico è a conoscenza di queste informazioni, più volte i ladri hanno tentato il colpo senza pero’ mai portarlo a termine.

LEGGI ANCHE -> Chi sono i figli di Adriano Celentano e Claudia Mori

Un intero parco circonda la meravigliosa tenuta, dove la coppia ospita spesso amici e componenti della famiglia per trascorrere del tempo insieme. Lo spazio per le attività non manca. Nonostante la sua età infatti Adriano resta un uomo molto sportivo e si ritrova spesso sul campo da tennis per una partita. La vastità della dimora e la sua totale immersione nella natura farebbe invidia a chiunque. Chi non vorrebbe godersi le giornate in un posto così?

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter