Alessia Marcuzzi rompe il silenzio, arrivano le sue rivelazioni

Alessia Marcuzzi dopo mesi in standby ha deciso di rompere il silenzio e fa delle rivelazioni molto importanti al giornale di Signorini

Alessia Marcuzzi non è solita fare gossip ed per questo che anche negli ultimi mesi, quando è uscita fuori la notizia di una sua probabile relazione con Stefano De Martino, è sempre rimasta in disparte a leggere e guardare la questione da fuori, in silenzio. Non ha mai smentito né confermato, a differenza del ballerino e di Belen. Ma oggi la conduttrice rompe il silenzio e si rivela a Chi, il giornale di Alfonso Signorini.

Alessia Marcuzzi esce allo scoperto