Anna Tatangelo, décolleté in vista: Instagram in tilt – FOTO

Anna Tatangelo ha pubblicato una nuova foto tramite il proprio profilo Instagram in cui sembra esultare in studio di registrazione con il décolleté in vista

È un 2020 particolare praticamente per tutti, ma Anna Tatangelo probabilmente un po’ di più. La sua vita ha avuto un cambiamento importante. Infatti è terminata la sua lunga storia d’amore con il collega Gigi D’Alessio. E per lei si è aperto un nuovo capitolo. Così non sorprende la sua decisione di modificare il colore del suoi capelli nonché addirittura quello di genere musicale.

Simbolo di questa importante novità è il suo nuovo brano che si intitola Guapo. Un singolo che ha incontrato il favore del pubblico. Un grande successo per questa nuova canzone che ha raggiunto vette molto elevate in termini di visualizzazioni. Ad annunciarlo è stata la stessa cantante che nella didascalia del suo più recente post pubblicato su Instagram.

Anna Tatangelo, il décolleté lascia a bocca aperta i fan – FOTO