Antonella Clerici è seguitissima sui social network: la nota conduttrice, poco fa, ha pubblicato uno scatto bellissimo mettendo in mostra il suo sorriso luminoso.

Antonella Clerici è uno dei volti più noti della televisione italiana. La conduttrice iniziò la sua carriera nel 1985 lavorando per reti minori: il successo è poi arrivato in seguito grazie a programmi come ‘La prova del cuoco’ e ‘Ti lascio una canzone’. La nativa di Legnano ha anche presentato il Festival di Sanremo nel 2005 e nel 2010. Antonella è molto seguita sui social: il suo account vanta ben 811mila followers. La Clerici, poco fa, ha postato uno scatto particolarmente bello su Instagram.

Il bellissimo scatto di Antonella Clerici