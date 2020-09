Ariana Grande, la prima donna ad aver raggiunto questo record

Milioni di persone ascoltano la sua musica e altrettanti la seguono sui social, ma mai nessuna donna finora era riuscita a raggiungere il record ottenuto da Ariana Grande

Ariana Grande, la donna dei record. A soli 27 anni è una delle artiste più ascoltate al mondo, come dimostrano i numeri. Con 18 miliardi di stream su Spotify si è aggiudicata il titolo di cantante donna ad aver ottenuto per prima una cifra simile. Ogni suo album vanta più di 3 miliardi di stream e le collaborazioni realizzate -la più recente, quella con Lady Gaga su “Rain On Me“- hanno fatto il resto. Ora Ariana Grande si aggiudica un nuovo record, questa volta che esula dalla sua musica.

Ariana Grande e il record raggiunto su Instagram

Ariana Grande ha raggiunto quota 200 milioni di followers sul suo profilo Instagram, rendendola ufficialmente la seconda persona più seguita sul social, dietro a Cristiano Ronaldo. È pero’ la prima donna ad aver ottenuto questo numero. Un’impresa sfiorata da altre due donne, la cantante e attrice Selena Gomez e la sorella più piccola di Kim Kardashian, Kylie Jenner, entrambe intorno ai 190 milioni di seguaci.

Il pubblico segue Ariana da più di un decennio, dai suoi inizi nelle sitcom di Nickelodeon alla carriera musicale che l’ha portata ad essere oggi tra le artiste più famose al mondo. La giovane utilizza il profilo Instagram per condividere notizie e anteprime dei suoi lavori, ma anche aspetti di vita privata e si impegna sempre molto per sensibilizzare e informare le persone su temi sociali e politici.

A congratularsi pubblicamente con lei ci ha pensato l’amica e collega Lady Gaga, con la quale ha condiviso domenica il palco dei Video Music Awards esibendosi proprio con il singolo “Rain On Me“. Ariana ha vinto in ben quattro categorie, risultando una delle artiste più premiate della serata.

