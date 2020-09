Bonus bici di nuovo rinviato: il ministero dell’Ambiente lancerà il portale per ottenere il rimborso o scaricare il voucher per l’acquisto solo quando tutti i 210 milioni stanziati saranno effettivamente disponibili.

Il bonus biciclette è nuovamente stato rinviato in attesa che tutti i fondi siano disponibili.

Soltanto a inizio novembre, quindi, il portale del ministero dell’Ambiente, con cui il bonus bici diventerà effettivamente operativo, sarà reso utilizzabile.

La misura per la mobilità “sostenibile” ammonta al massimo a 500euro e copre fino al 60% dell’acquisto di biciclette, ebike e monopattini elettrici acquistati tra il 4 maggio il 31 dicembre di quest’anno.

Le modalità sono due: un rimborso per chi ha già acquistato oppure un voucher elettronico per gli acquisti ancora da fare.

Bonus bici di nuovo rinviato ma resiste

Slittato nuovamente il bonus bici, questa volta a inizio novembre, sarà richiedibile sul portale del ministero dell’Ambiente da novembre.

Il rinvio sarebbe dovuto sia a rallentamenti della macchina burocratica sia alla decisione del ministero dell’Ambiente di rendere il portale operativo solo quando tutti i 210 milioni stanziati saranno disponibili.

Su Facebook il ministro dell’Ambiente Sergio Costa ha scritto: «Non nascondo che ci siano stati degli intoppi amministrativi, che comunque con il lavoro a pieno ritmo in tutto il mese di agosto abbiamo superato» e ha aggiunto: «Stiamo chiedendo quindi ancora un po’ di pazienza, ne sono consapevole, ma con una data finalmente all’orizzonte e l’attesa servirà a poter soddisfare tutti».

I rallentamenti amministrativi però ci sono effettivamente stati.

Ed è grazie a un nuovo decreto dedicato solo al bonus bici per il 2020, stralciata la parte relativa al bonus per la rottamazione delle auto relativo agli anni 2021 e 2022, che si arriverà alla pubblicazione in Gazzetta (prevista inizialmente tra il 7 e l’8 agosto) il 5 settembre, che si avrà effettivamente la base giuridica necessaria per arrivare a novembre al lancio del portale.

