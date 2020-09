Tutto sul bonus a favore dei lavoratori a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali: modalità e requisiti per ottenerlo.

I lavoratori a termine del turismo e degli stabilimenti balneari che, in conseguenza del Covid-19, hanno cessato, ridotto o sospeso le proprie attività o i propri rapporti di lavoro hanno diritto di richiedere un bonus di 600 euro per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020, per un totale di 1800euro.

Inoltre, il decreto di Agosto ha previsto, per gli stessi lavoratori, una indennità pari a 1000 euro.

Inoltre, i lavoratori beneficiari devono vantare alcuni requisiti.

Requisiti e modalità per ottenere il bonus dedicato ai lavoratori del turismo