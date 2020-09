Calvizie. Arriva il cappello Xiaomi che fa ricrescere la vostra chioma

Calvizie. Un’innovazione tecnologica che sa di fantascienza per combattere uno dei crucci estetici più sentiti da molti uomini

L’ azienda cinese Xiaomi che opera nel campo dell’elettronica di consumo, fondata nel 2010, si sta attivando per produrre un oggetto che sicuramente spopolerà e farà molto discutere.

Si tratta di un ritrovato tecnologico di ultima generazione che, sotto forma di un cappello, sarebbe in grado di contrastare e sconfiggere la calvizie.

Niente parrucche, addio oggetti posticci. LLLT Laser Cap, questo il nome del cappellino da baseball brevettato, ha all’interno ben 81 sensori che avrebbero lo scopo di riattivare i bulbi piliferi e così stimolare la crescita dei capelli.

Calvizie. Xiaomi lancia un prodotto da fantascienza

Il costo? 200 dollari. Neanche troppo se si considera il prezzo dei trapianti che attualmente sono l’unica soluzione alla perdita massiccia della propria chioma, senza considerare i rischi legati a quella che, in tutto e per tutto, è un’operazione chirurgica.

Il Laser Cap quindi è pratico, economico e si ricarica come un cellulare, tramite cavo USB. La Xiaomi ha già ottenuto il via libera dall’ FDA, Food and Drug Administration, ente governativo degli Stati Unitiche si occupa della regolamentazione dei prodotti alimentari e farmaceutici.

L’oggetto innovativo è stato prodotto grazie alla collaborazione dei ricercatori dell’ Università di Shenzhen, dell’Università del Wisconsin-Madison e dell’Università di Scienze e Tecnologie Elettroniche della Cina.

