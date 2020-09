Carolina Stramare giù tutto e resta solo in perizoma , che spettacolo la Miss – Foto

Carolina Stramare resta solo in perizoma. Lo scatto bollente su Instagram che manda in delirio i follower.

Carolina Stramare lascia i suoi follower a bocca aperta. Merito di uno scatto su Instagram in cui mostra tutte le sue grazie. La foto è in bianco e nero, le luci mettono in risalto il fisico perfetto della Miss Italia 2019. Capelli lunghi mori ed uno sguardo penetrante. La modella indossa dei jeans strappati – tendenza della stagione primavera estate 2020 – che cedono e lasciano intravedere un sottilissimo perizoma bianco che le circondano la vita e che si adatta perfettamente al reggiseno bianco in pizzo.

Vita e flirt della bellissima Carolina Stramare

Una bellezza sconvolgente quella di Carolina, ha suscitato non poche curiosità quando nel 2019 ha partecipato al famoso concorso di bellezza, aggiudicandosi la fascia di Miss Italia. La ragazza ha dedicato la vittoria alla madre, scomparsa due anni fa a causa di un male incurabile. Carolina è molto legata alla famiglia, al padre ed ai nonni che la stessa ha definito le persone più importanti della sua vita. Carolina qualche settimana fa ha dichiarato di aver perso la forma fisica durante la pandemia a causa di malesseri derivanti dal forte stress e dalla paura del contagio da Covid. Ha inoltre sottolineato la preoccupazione maggiore per i suoi nonni.

Qualche mese dopo aver vinto il titolo di Miss Italia, Carolina Stramare è stata al centro del gossip per un flirt con Eros Ramazzotti. Voci che la 21enne ha smentito spiegando la stima reciproca, i due infatti si sarebbero sentiti subito dopo il concorso. Il celebre cantante le avrebbe telefonato solo per complimentarsi con la modella per la vittoria al concorso di bellezza.

