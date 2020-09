Chiara Nasti, il VIDEO sfilata che ha fatto impazzire i fan, sexy

La fashion blogger, Chiara Nasti fa sognare i fan di Instagram con una video-performance da sogno. Una bellezza tirrenica squarcia il piacere intenso dell’amore

Se i sogni diventano realtà, per Chiara Nasti è tutta musica per le orecchie. La fashion blogger delle falde vesuviane ha fatto di nuovo “colpo” nel cuore emozionato degli estimatori della sua encomiabile bellezza.

Sembrava amore a prima vista tra la web influencer e il calciatore del K.A.A. Gent, Niklas Dorsch, invece le ultime stories del web raccontano ben altro. Non è lecito sapere il motivo della rottura della coppia, ma sul profilo social della ragazza partenopea non vi è più alcuno scatto romantico con il professionista tedesco.

Un grande amore sfumato in pochi attimi forse per il “classico” motivo della lontananza. Non a caso la fashion girl lamenta su Instagram l’unico giorno trascorso insieme a Mykonos dove tutto sembrava presagire ad un’estate di prestazioni da urlo per la coppia.

Ma l’affinità si è dissolta in un bolla di sapone e a tagliare corto ci ha pensato per primo Chiara Nasti. Dalla grande delusione amorosa al mettersi in mostra per una nuova e scoppiettante candidatura da artista del web solitaria è un attimo per la nostra Chiara…

Chiara Nasti dà un calcio alla delusione con una performance da brividi: il VIDEO!