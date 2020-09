Claudia Ruggeri continua a far impazzire i suoi follower su Instagram: la romana ha pubblicato sul social network un fenomenale scatto in bikini.

Claudia Ruggeri è una donna estremamente sexy: le sue ‘curve’ e la sua sensualità hanno conquistato il cuore di tantissimi italiani. La romana, cognata di Paolo Bonolis, ha raggiunto la popolarità partecipando proprio a programmi come ‘Ciao Darwin’ e ‘Avanti un altro’. La ragazza spesso manda il web in tilt con i suoi scatti prorompenti in cui mette in luce il suo fisico marmoreo. Claudia è seguitissima sui social: il suo account vanta 934mila follower. La Ruggeri, poco fa, ha postato l’ennesimo scatto bollente in bikini.

Il bellissimo scatto in bikini di Claudia Ruggeri

Visualizza questo post su Instagram ~~~ Un post condiviso da Claudia Ruggeri (@missclaudiaruggeri) in data: 2 Set 2020 alle ore 1:44 PDT

Claudia, nell’ultimo scatto condiviso su Instagram, è sulla barca. La romana indossa una camicia sbottonata e mette il suo seno esplosivo in primissimo piano. Il bikini è molto stretto e fa fatica a contenere le sue ‘curve’ da brividi. Il post ha già raccolto 29mila cuoricini e tantissimi commenti. “Claudia sei bellissima”, “Una sirenetta”, “Sei un incanto”, si legge tra i commenti. La Miss di ‘Avanti un altro’ è sempre più esplosiva ed è inarrestabile nel mondo dei social.

Visualizza questo post su Instagram Ck il mio intimo preferito #sorry🙈 Un post condiviso da Claudia Ruggeri (@missclaudiaruggeri) in data: 28 Ago 2020 alle ore 12:10 PDT

La Ruggeri, qualche giorno fa, ha pubblicato uno scatto incredibile mettendo in mostra il suo favoloso lato B.

