Donna precipita da oltre 30 metri durante un’escursione: tragedia in montagna

Una donna di 67 anni è morta nel pomeriggio di ieri precipitando da un’altezza di oltre 30 metri nel corso di un’escursione sul monte Pietralunga a Bellino, in provincia di Cuneo.

Dramma in Val Varaita, dove nel pomeriggio di ieri una donna è morta durante un’escursione sul monte Pietralunga nel territorio di Bellino, comune in provincia di Cuneo. La vittima, una 67enne di Fossano (Cuneo), stando ad una prima ricostruzione stava attraversando un sentiero all’altezza del pas del Ciat insieme ad alcuni amici, quando improvvisamente è precipitata per oltre 30 metri. Sul posto è intervenuto il personale del Soccorso alpino e speleologico piemontese che, una volta individuato il corpo della donna, non ha potuto far altro che constatarne il decesso.

Una donna di 67 anni è morta nel pomeriggio di ieri, martedì 1 settembre, nel corso di un’escursione con alcuni amici sul monte Pietralunga nel comune di Bellino, in provincia di Cuneo. La donna, Caterina Panero di Fossano, stando alla ricostruzione riportata da La Stampa, stava attraversando un sentiero molto esposto, noto come pas del Ciat, a circa 2700 metri di altitudine. Improvvisamente, per cause ancora da accertare, la 67enne è precipitata per oltre 30 metri sulle rocce, un volo che non ha lasciato scampo alla donna.

Sul luogo della tragedia sono intervenuti i tecnici del Soccorso alpino e speleologico piemontese e l’eliambulanza del 118 che ha sbarcato l’equipe. Operazione di soccorso rese complicate dalla nebbia che non ha permesso l’utilizzo dell’elicottero. I soccorsi, una volta raggiunto il corpo, non hanno potuto far altro che constatare il decesso della donna, morta per via delle gravi ferite riportate nella caduta.

La notizia del decesso ha sconvolto l’intera comunità di Fossano, dove la vittima viveva ed era molto conosciuta per aver gestito un bar.

Numerosi i messaggi di cordoglio in ricordo di Caterina, tra cui quello di Fabrizio Bergese, Presidente della Croce bianca di Fossano, di cui la donna faceva parte. “Riposa in pace cara Cate –ha scritto Beregese in un post sul proprio profilo Facebook- I nostri cuori sono pieni di dolore…. Non trovo parole per descrivere il tuo altruismo all’interno della Croce Bianca Fossano…. Un abbraccio!“.

