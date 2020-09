Elena Morali, entra vestita in piscina ed esce con outfit bollenti-VIDEO

Elena Morali entra in piscina con gonna e top, ed esce con un bikini sexy

Visualizza questo post su Instagram Ok non è un granché ma apprezzate lo sforzo 😂😂😂 #reel #change Un post condiviso da Elena Morali (@elenamoralireal) in data: 1 Set 2020 alle ore 11:14 PDT

La bella Morali ha ceduto come molti al desiderio di girare un TikTok con cambio abito. Entra in piscina con top e gonna e torna su con bikini a due pezzi, e si intravede il seno. I fan in delirio commentano la bellezza della Morali che appare con un fisico statuario e lunghi capelli biondi. La bella modella ha condiviso il video TikTok su Instagram, grazie alla nuova funziona che si chiama Reel. Questa è una nuova funzionalità che ha adottato Instagram, ispirandosi all’App TikTok che ha riscontrato un successo inimmaginabile, sopratutto durante la quarantena. TikTok è stata l’app più usata in assoluto, in momenti duri girare video per editarli in modo divertente è stata la salvezza di molti contro la noia.

Dunque questa nuova funzione permette di creare video divertenti da condividere con gli utenti, registrando ed editando video multi clip di 15 secondi con audio e nuovi effetti da provare. Per utilizzare la nuova funzione di Instagram, basta selezionare Reels nella parte inferiore della fotocamera. Appariranno sulla sinistra una serie di opzioni per editare il video e renderlo unico.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Bobo Vieri e Costanza tornano alla base: il rientro è traumatico

Elena Morali e Luigi Favoloso insieme a Positano

Elena e Luigi in questo momento si stanno godendo gli ultimi giorni di vacanza nella bellissima Positano. Oggi sono anche andati a visitare gli scavi di Pompei e la bella modella ha ripreso tutto il giro che hanno fatto, mostrando le rovine di Pompei dopo la tragedia. I due sono molto affiatati e innamorati, così pare dalle foto sui social. Nonostante la loro storia sia stata molto criticata e nessuno avrebbe pensato che sarebbero durati tanto, loro invece sono al settimo cielo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Clamoroso, Alessia Marcuzzi sveste i panni di conduttrice: tutta colpa di De Martino

La storia fra i due infatti va a gonfie vele, va così bene che i due a giugno si sono sposati a Zanzibar e Luigi ha regalato all’ex Pupa un anello di fidanzamento notevole. Con la promessa di sposarsi nella loro terra natale, l’Italia. Dal momento che per quanto bello, il matrimonio celebrato a Zanzibar non ha nessuna validità legale in Italia.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici sulle nostre pagine Facebook,Instagram e Tw itter.