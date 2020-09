Elodie un fisico da far mancare il fiato, che seno: unica – FOTO

Elodie sta letteralmente facendo impazzire i suoi fan con scatti incredibili sui social: la cantante ha messo in rete poco fa una fotografia meravigliosa.

Elodie Di Patrizi è una delle cantanti più amate dell’intero panorama italiano. La ragazza raggiunse la popolarità mostrando il suo talento al talent ‘Amici di Maria De Filippi’. La romana, 6 anni prima della partecipazione allo storico show di Canale 5, fu addirittura eliminata nelle fasi iniziali di X factor. La ragazza, quest’anno, ha raccolto un grande successo al Festival di Sanremo con il brano ‘Andromeda’: nonostante il settimo posto in classifica, la canzone è stata una delle hit estive e ha conquistato i palinsesti radio. La classe 1990 è anche una bellissima donna: il suo fascino e la sua sensualità colpiscono i fan sui social. Elodie, poco fa, ha condiviso uno scatto bellissimo su Instagram: la cantante è una bomba sexy.

L’incredibile scatto di Elodie: che bellezza

Elodie è nota al pubblico anche per i suoi repentini e curiosi cambi di look. La cantante indossa un abito da favola che mette in evidenza il suo fisico stupefacente e il suo seno esplosivo. La romana è dotata di una sensualità fuori dal comune. Il post ha già raccolto 228mila cuoricini. “Dea”, “Quanto sei bella”, “Mammamia sei stupenda”, si legge tra i commenti.

Visualizza questo post su Instagram Il video di Guaranà è fuori su YouTube🍉 Link in bio Un post condiviso da Elodie (@elodie) in data: 15 Mag 2020 alle ore 12:38 PDT

Elodie, qualche settimana fa, mandò il web in visibilio pubblicando un’incredibile scatto in bikini: il suo fisico è un vero e proprio capolavoro.

