Giorgia e Allegra tre anni dopo il video di “Scelgo ancora te” – FOTO

Giorgia posta un tenero scatto con una delle protagoniste del video “Scelgo ancora te”, pubblicato tre anni fa: la piccola Allegra è cresciuta

Nel 2017 la cantante Giorgia lanciò il singolo “Scelgo ancora te“, tratto dall’album “Oronero“. Il brano fu una dedica al compagno Emanuel Lo che comparì anche nel video musicale, insieme a loro figlio Samuel. Ma non furono gli unici protagonisti di quel videoclip. Durante i primi versi della canzone infatti Giorgia si trovava in compagnia di alcune donne e in particolare di una bambina che teneva seduta sulle gambe. A distanza di tre anni la cantante ha condiviso sui social un tenero scatto che le vede riunite.

Giorgia e Allegra tre anni dopo “Scelgo ancora te”

Un primo piano, proprio come quello del video, che le ritrae vicine. Sono passati tre anni da “Scelgo ancora te” ma sebbene Allegra Johnson sia cresciuta, le due sembrano aver mantenuto un legame. Giorgia si trova attualmente a Otranto, in vacanza con la famiglia, e con piacere continua a condividere con il pubblico scatti dei suoi momenti di relax.

“Oronero“, disco dal quale venne tratto il singolo, venne pubblicato nel 2016. Da allora Giorgia ha lavorato all’album di cover “Pop Heart“, rilasciato un paio di anni dopo. Il pubblico scalpita per ricevere un nuovo progetto contenente inediti ma per ora la cantante pensa a godersi le vacanze.

