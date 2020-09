Ilaria Galassi di Non è la Rai. Oggi ha 44 anni. Cosa fa e com’è diventata

Ilaria Galassi. Volto divenuto celebre grazie a Non è la Rai, programma cult degli anni ’90. Si è ritirata dallo show business. Cosa fa e com’è adesso

Classe 1976, nata ad Avezzano in provincia de L’Aquila, Ilaria Galassi è stata uno dei volti più amati della popolare trasmissione degli anni ’90 Non è la Rai, seguita dagli adolescenti dell’epoca e divenuta, con il tempo, un piccolo cult. Seconda per popolarità solo ad Ambra Angiolini che conduceva la trasmissione.

La Galassi riceveva un numero esorbitante di lettere, circa 400 al giorno. Considerando che il periodo storico ancora non aveva visto l’avvento di internet e conseguentemente delle email, potete immaginare cosa significhi in termine di affezione al personaggio.

L’inizio della sua carriera prende piede nel 1990 quando ha esordito in tv come ragazza pon pon a Domenica In, targata da Gianni Boncompagni. Fu proprio lui a traghettarla a Non è la Rai successivamente e a volerla con sè nelle sue prossime avventure televisive: Primadonna, Bulli & pupe e Rock ‘n’ Roll.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>>Ha vinto Miss Italia 2003, che fa e come è diventata

Ilaria Galassi. La malattia e il ritiro dalle scene