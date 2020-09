Isabella Ferrari, fascino dal profumo di mare: una grandezza artistica – FOTO

Isabella Ferrari, una donna affascinante col sorriso costante invita il suo pubblico a ricordare i momenti più brillanti della sua carriera d’attrice del Cinema

Che Isabella Ferrari rappresenti una delle icone più conosciute e preferite dal pubblico, dell’intero panorama cinematografico, già era noto. La piacentina, classe ’64 ha dato lustro alla sua nobile carriera professionale con il premio del 1995, portando a casa la Coppa Volpi.

La partecipazione come migliore attrice non protagonista del Festival Internazionale del Cinema di Venezia è solo uno dei tanti traguardi che la voce artistica degli anni ’70 e ’80 inanella, prima di stabilirsi tra i “colossi” teatrali dello spettacolo.

In occasione di un’intervista, Isabella aveva raccontato di aver messo da parte i suoi affascinanti risultati professionali, a causa di una malattia di cui “non dirò mai il suo nome”. “L’estate di quell’anno partì spensierata per le vacanze a Pantelleria”, nonostante il medico le suggerisse di non prendere sottogamba la situazione e curarla nei minimi dettagli. Ma “io non lo feci” e alla fine fu costretta a tornare a casa.

Oggi Isabella è una donna rigenerata che ha ripreso a “festeggiare” in maniera encomiabile le sue meravigliose gesta.

Isabella Ferrari proietta su Instagram i suoi affascinanti momenti professionali