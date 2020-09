La Lega ha ufficializzato il calendario della Serie A 2020/2021 definendo, dunque, il cammino della Juventus, detentrice del titolo.

Questa mattina è stato sorteggiato il calendario della Serie A 2020-2021. La nuova stagione prenderà il via nel weekend tra il 19 ed il 20 settembre con la prima gara. Intanto le squadra, ormai da giorni, hanno avviato i ritiri e gli allenamenti per non farsi trovare impreparate all’appuntamento. Tra queste la Juventus che vorrà confermarsi al vertice dopo nove Scudetti di fila. Per l’esordio dei bianconeri c’è grande attesa dato il cambio in panchina con l’arrivo del neo tecnico Andrea Pirlo in sostituzione di Maurizio Sarri, esonerato dopo una sola stagione. Non troppo fortunato il calendario della Juventus attesa da alcune partite difficili all’inizio e da altre in chiusura.

Juventus, il calendario ufficiale della Serie A 2020/2021: inizio e fine stagione da brivido

Comunicato dalla Lega il calendario della prossima Serie A che prenderà il via tra poco meno di tre settimane. Definito, dunque, anche il cammino della Juventus, detentrice del titolo e vincitrice delle ultime nove edizioni della competizione. I bianconeri di Andrea Pirlo esordiranno, nel weekend tra il 19 ed il 20 settembre, contro la Sampdoria tra le mura amiche dell’Allianz Stadium. Successivamente ad attendere la Vecchia Signora ci saranno due sfide contro due big: la Roma all’Olimpico ed il Napoli in casa. Le gare più attese contro Milan ed Inter si disputeranno, invece, durante le battute finali del campionato, rispettivamente alla 16esima ed alla 18esima giornata. Il derby della Mole, invece, si giocherà nel corso del 10° turno.

Questo il calendario completo per i bianconeri:

1^ giornata (20 settembre-31 gennaio): Juventus-Sampdoria

2^ giornata (27 settembre-7 febbraio): Roma-Juventus

3^ giornata (4 ottobre-14 febbraio): Juventus-Napoli

4^ giornata (18 ottobre-21 febbraio): Crotone-Juventus

5^ giornata (25 ottobre-28 febbraio): Juventus-Verona

6^ giornata (1 novembre-3 marzo): Spezia-Juventus

7^ giornata (8 novembre-7 marzo): Lazio-Juventus

8^ giornata (22 novembre-14 marzo): Juventus-Cagliari

9^ giornata (29 novembre-21 marzo): Benevento-Juventus

10^ giornata (10 dicembre-3 aprile): Juventus-Torino

11^ giornata (13 dicembre-11 aprile): Genoa-Juventus

12^ giornata (16 dicembre-18 aprile): Juventus-Atalanta

13^ giornata (20 dicembre-21 aprile): Parma-Juventus

14^ giornata (23 dicembre-25 aprile): Juventus-Fiorentina

15^ giornata (3 gennaio-2 maggio): Juventus-Udinese

16^ giornata (6 gennaio-9 maggio): Milan-Juventus

17^ giornata (10 gennaio-12 maggio): Juventus-Sassuolo

18^ giornata (17 gennaio-16 maggio): Inter-Juventus

19^ giornata (24 gennaio-23 maggio): Juventus-Bologna

La Juventus, dunque, dopo un rush finale da brivido contro, in ordine Milan, Sassuolo ed Inter, chiuderà la propria stagione a maggio allo stadio Renato Dall’Ara, in casa del Bologna.